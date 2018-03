Usa : El Hadji Seydou Diop en route vers un procès

Le Sénégalais El Hadji Seydou Diop, accusé du meurtre de sa femme et de sa fille, sera bientôt fixé sur son sort. Le journal « Les Echos » révèle dans son édition de ce jour que la sélection du jury dans le cadre de son procès a débuté hier lundi.



Le drame s’est passé en avril 2016, dans l’Etat de la Caroline du Nord précisément à Raleigh aux Etats-Unis. El Hadji Seydou Diop âgé de 53 ans avait étranglé à mort son épouse Aminata Dramé, âgée de 40 ans et leur fille Fatima Diop, âgée de 2 ans.



Pis, il avait publié les photos de leurs cadavres sur le réseau social Facebook. Inculpé de meurtre au premier degré, l’accusé avait comparu devant la Cour et plaidé non coupable. S’il est reconnu, il risque la peine de mort ou la prison à vie.