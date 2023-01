Usage de chanvre indien : Deux copains cueillis sur la terrasse d’une maison à Colobane Adeptes de l’herbe qui tue, le livreur N. Ndiaye âgé de 32 ans et son ami mécanicien, O. Diallo âgé juste de 19 ans, ont l’habitude de se retrouver sur la terrasse d’une maison à Colobane, pour prendre leurs doses avec des amis.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 15:54

Mais malheureusement pour eux, nous dit « L’As », les hommes du Commissaire Abdou Sarr qui sont régulièrement en patrouille dans cette zone, ont surpris les mis en cause.



Le livreur et le mécanicien ont été interpellés et conduits à la police de Médina. N. Ndiaye a été une fois déféré pour détention et usage de chanvre indien.



Le duo sera présenté au procureur, pour usage de chanvre indien.



