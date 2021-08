Usage de chanvre indien: un menuisier et un marchand ambulant arrêtés

A. Sall et son acolyte M. Diallo, respectivement menuisier et marchand ambulant, devront réfléchir une prochaine fois avant de fumer l’herbe qui tue.



D'aprés L'As, ils avaient transformé leur chambre à coucher en fumoir. Surpris à la Zone de captage par les éléments de la Brigade de recherche de la Police de Grand Yoff, ils ont eu droit à un ticket gratuit pour Rebeuss.

