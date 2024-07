Usage de pneus usés en période d’hivernage : L’Union des routiers du Sénégal alerte les autorités, des risques d’accident L’usage des pneus usagés par certains chauffeurs et transporteurs, peut être dangereux, surtout en cette période d’hivernage. C’est du moins l’avis de Gora Khouma, Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal. Le quotidien Le Grand Panel indique qu’en tant qu’acteur du secteur, ce dernier indique qu’il ne peut pas cautionner ou même accepter un véhicule qui circule avec un pneu usagé.

Selon lui, l’usage des pneus usagés représente un grand danger pour les conducteurs. Gora Khouma souligne qu’il ne peut pas accepter qu’un pneu usé, soit l’objet d’une amende forfaitaire et que le pneu doit être enlevé. « Je l’avais dit, avec les nouvelles autorités, peut-être j’aurais gain de cause. Il faut que les nouvelles autorités prennent des mesures strictes par rapport à l’utilisation des pneus usagés, surtout en période d’hivernage », indique-t-il.



Le Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal a tenu à rappeler que cette pratique est un danger, quel que soit la catégorie du véhicule. De ce fait, cela ne doit pas être en circulation et on ne doit pas payer pour être en circulation avec un pneu usagé, c’est l’avis de Gora Khouma.



Pour cette raison, il a appelé les forces de l’ordre, tels que la police et la gendarmerie, à y veiller pour éviter les accidents de la route. « Le véhicule qui a un pneu usagé, doit être enlevé pour la sécurité de tout le monde. Je l’ai dit l’autre fois et je le répète encore », a-t-il ajouté sur les ondes de Sud FM.



Selon toujours le journal, au Sénégal, en 2023, l'État avait décidé d'interdire l’importation des pneus usagés. Cette décision fait suite à l'accident meurtrier impliquant deux bus de transport en commun. La tragédie, survenue au centre du pays, a causé la mort de plus de 40 personnes.



L’Union des routiers du Sénégal a été alertée, suite à la mort d’un vulgarisateur survenu ce dimanche à Ziguinchor, après l’explosion d’un pneu de camion qu’il était en train de réparer. Âgé d’une vingtaine d’années, la victime était sur le point de finir de gonfler le pneu lorsque ce dernier a explosé, le tuant sur le coup. La déflagration lui aurait causé de graves blessures à la tête.



