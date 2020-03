Usurpation d'identité: Le faux "docteur" Samba encerclé par la Sûreté urbaine Le faux médecin Amadou Samba, qui a effectué plusieurs tests de coronavirus sur des cas suspects, est un membre de la Convergence des cadres de l'Apr dirigée par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

Dès 2015, révèle une enquête de la Sûreté Urbaine qui l'a fait tomber, il a commencé à effectuer des opérations sur des patients. Ce n'est pas tout.



Selon "Libération", si Samba est passé à la Faculté de médecine de Dakar, il n'a jamais terminé ses études pour avoir été purement et simplement viré.



Son passage à l'Ism est un mensonge ; il a seulement fait deux cours avant de disparaître.



Sa fausse carte de médecin, il l'avait fabriquée dans un cyber. Il a exercé au centre de santé de Colobane.



Il a falsifié des signatures et cachets de plusieurs médecins en service dans des cliniques où il a eu à officier.



Pendant plusieurs années, Amadou Samba a fait des diagnostics, des certificats médicaux, des analyses de tout type de maladie, en prescrivant des ordonnances avec la qualité de ces médecins.



Il a eu à traiter plusieurs diabétiques qu'il a manifestement mis en danger de mort.

