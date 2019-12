Usurpation d'identité: M D arnaque via le e-commerce

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

Une histoire d’usurpation d’identité et d’escroquerie a été jugée hier, à la barre du Tribunal des flagrants délits. L’affaire concerne Marème Tandian qui s’activait à convaincre des femmes dans le e-commerce. Elle avait affiché sur son profil la photo d'une dame avec une robe d'avocat.



Ainsi, elle aurait dit à Penda Touré qu'elle était l'épouse du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye. Et pour d'autres femmes arnaquées, dont Woury Diagne et Oumy Ndiaye, elle serait tantôt une avocate et la conjointe d'un Mbacké Mbacké.



Marème Tandian demandait de l'argent ou des marchandises à revendre à des clients de préférence, à ses victimes. Pour toucher l'argent, la mise en cause opte pour le transfert via code Orange Money mais, pour récupérer la marchandise, elle donne rendez-vous aux commerçantes dans diverses places : le tribunal dans lequel elle sera jugée, Auchan Maristes, la Corniche, le siège d'Air France ou encore devant Magic Land.



D’après le quotidien Kritik, Marème Tandian a reconnu, à la barre, les faits qui lui sont reprochés.



Pour le représentant du ministère public, si elle a mis sur son profil une dame avec une robe d'avocat, «cela laisse supposer qu'elle est avocate».



Le parquet a requis contre elle une peine de six mois de prison ferme. Sans domicile fixe, orpheline totale et ayant 3 enfants à sa charge, elle sera fixée sur son sort jeudi prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos