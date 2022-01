Usurpation d’identité et faux et usage de faux: L’étranger se fait coincer par les agents du bureau des passeports Un étranger, vivant au Sénégal, a voulu se faire confectionner un passeport avec de faux papiers. Il a été interpellé et livré à la police de Dieuppeul. Son audition a permis de savoir qu’il s’est fait délivrer un extrait de naissance à Ngaye Mékhé. « Enquête »

T. O. D. vit au Sénégal depuis quelques temps. Pour faire fructifier ses affaires, il a décidé de se rendre en Europe. Sauf qu’il n’est pas né au ‘’pays de la Téranga’’. Ainsi, il s’est fait confectionner un faux extrait de naissance du nom d’A. O. D., puis une carte nationale d’identité. Disposant des deux sésames, Il est allé se faire confectionner un passeport.



Le 28 décembre dernier, il s’est pointé dans les locaux du bureau des passeports. Mais les agents se sont rendus compte que son nom sénégalais ne collait pas avec ses attitudes et sa manière de se comporter, qui sont tout sauf celles des locaux.



Pour en avoir le cœur net, ils l’ont soumis à une série de questions, pour voir s’il est vraiment un Sénégalais. Il a été dans l’impossibilité de répondre. C’est ainsi qu’ils l’ont livré aux limiers du commissariat de police de Dieuppeul, pour nécessité d’enquête.



Son audition, renseignent nos interlocuteurs, a permis de confirmer les soupçons des agents du bureau des passeports. En effet, il a reconnu les faits, soutenant qu’il a obtenu l’aide d’un agent municipal qui se trouve à Ngaye Mékhé, dans la région de Thiès.



Sauf que cette personne n’est plus de ce monde; elle a rendu l’âme en 2020. Le prévenu a révélé qu’il s’appelle T. O. D. et, est originaire de la sous-région et qu’il voulait se rendre en Europe pour des lendemains meilleurs. Mais les pièces de son pays d’origine ne le lui permettaient pas.



Nos sources renseignent que de pareils cas sont récurrents au bureau des passeports. La plupart du temps, informent des sources, les protagonistes sont des étrangers. Au terme de sa période de garde-à-vue,T.O.D., âgé d’une trentaine d’années, a été déféré au parquet, vendredi dernier, par les hommes du commissaire Mballo, le patron de la police de Dieuppeul. On lui colle les faits d’usurpation de fonction et faux et usage de faux.



