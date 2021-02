Usurpation de fonction: La Dic arrête un faux médecin camerounais

La Division des investigations criminelles (Dic) a mis fin aux agissements d'un faux médecin qui se faisait passer pour un spécialiste en cardiologie et en oncologie. Son arrestation fait suite à la plainte déposée par la sœur d’un pharmacien qui a trouvé la mort entre les mains du mis en cause qui consultait et prescrivait des ordonnances à ses patients à travers un cabinet du nom de «Etoile Santé ».



Le journal Vox Populi qui donne l’information, renseigne que une perquisition sur place a permis de saisir de nombreux documents compromettants. Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause n’a pas été capable de montrer un seul document valable attestant de son statut de médecin.



Le journal informe que seuls des diplômes douteux ukrainiens et des cartes étudiants qui ont été falsifiés avec l’aide d’un défunt professeur de médecine de même nationalité, ont été présentés aux enquêteurs.



L’enquête a révélé aussi que deux autres personnes sont décédées à cause de ce faux médecin. Le mis en cause doit comparaître ce mercredi 17 février 2021.

