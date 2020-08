Usurpation de fonction: Un faux policier et un faux gendarme tombent à Guédiawaye

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 14:49

K.D et S.K.H.D vont désormais cogiter sur leur sort en prison. Ils ont été écroués pour délit d’usurpation de fonction. K.D se faisait passer pour un policier et S.K.H.D se présentait comme un gendarme pour arnaquer d’honnêtes citoyens.



C’est au cours d’une opération de contrôle menées par le Commissariat central de Guédiawaye dans la soirée du 12 août dernier, que K.D et S.K.H.D ont été arrêtés par les limiers.



Selon L’As, K.D a été trouvé aux alentours du marché Sahm en train de mal mener un certain A.N qu’il avait menotté. Pis, raconte le journal, K.D s’est présenté à son bourreau comme un gendarme pour le contraindre à obtempérer. Les cris de détresse de A.N ont alerté les passants. Heureuse ment, les limiers du Commissariat central de Guédiawaye étaient en contrôle dans les parages.



Sur place, ils ont été surpris de voir K.D malmener A.N. Interrogée sur les raisons de sa mésaventure avec K.D qui l’a menottée, la victime indique que ce dernier voulait le contraindre à payer une dette de 2000 Fcfa. Pour se défendre, K.D déclare qu’il est gendarme en service à la Brigade de recherches de Colobane.



Après vérification, les limiers ont constaté que le bon homme raconte des balivernes. Soumis au feu roulant des questions des policiers, K.D se perd dans les explications. C’est ainsi qu’il est conduit au Commissariat central de Guédiawaye et placé en garde à vue au terme de la quelle il a été déféré au parquet pour usurpation de fonction et violence et voie de fait.



S.K.H.D, lui, a été alpagué par les policiers sur la VDN 3 à hauteur de la plage Malibou de Guédiawaye. Ce, suite à une dénonciation d’un chauffeur de taxi



Ils ont tous les deux été déférés au parquet.

