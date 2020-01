Usurpation de fonction à Kolda : samba et Ibrahima Baldé, deux ASP se faisaient passer pour des douaniers Ils se faisaient passer pour des douaniers. Samba Baldé et Ibrahima Baldé, deux ASP, ont arrêtés pour usurpation de fonction à Kolda, selon Enquête. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Kolda. Se présentant comme des douaniers, ils avaient arrêté un homme qui transportait un sac de sucre sur une moto le 31 décembre dernier, le sommant de leur montrer les factures de sa marchandise avant de le menotter. ils lui ensuite réclamé 250 000 FCFA, avant de confisquer son sucre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 10:35



