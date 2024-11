Usurpation de fonction et escroquerie sur une histoire de douane : P.N. Sané dans le viseur de la justice C.I. Dème a déposé une plainte contre P.N. Sané pour usurpation de fonction et escroquerie. Selon les faits rapportés par la victime, celle-ci avait besoin d’acquérir un véhicule pour développer ses activités commerciales. Il a alors sollicité l’aide de son frère, B. Dème, qui l’a mis en relation avec un ami, P.M. Diop. Ce dernier a présenté P.N. Sané comme un douanier en service au port autonome de Dakar.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 18:22 | | 0 commentaire(s)|

« Le 14 août 2024, j’ai contacté ce soi-disant douanier. Il m’a donné rendez-vous à la caserne LGI de Mbao. Sur place, nous avons discuté et convenu d’un montant de 4,5 millions de francs CFA pour l’achat d’un véhicule Peugeot 5008 qu’il disait détenir au port », a déclaré C.I. Dème. Il a précisé avoir versé une avance en espèces de 1,5 million de francs CFA et remis un chèque de 3 millions de francs CFA, encaissé deux jours plus tard.



Selon le quotidien L’As, d’où nous tenons l’info, Sané avait promis de livrer le véhicule avant le Magal de Touba. Cependant, à ce jour, la victime affirme qu’il n’a reçu que des excuses et des promesses non tenues.



Témoignages accablants et aveux partiels



C.I. Dème assure que la remise de l’argent s’est déroulée en présence de B. Dème et de P.M. Diop, qui ont confirmé ses déclarations. Interpellé, P.N. Sané a reconnu les faits, expliquant qu’il n’a pas pu respecter son engagement en raison d’une arrestation liée à une autre affaire, qui l’a conduit en détention. Il soutient que le véhicule en question se trouve au port de Dakar depuis le 20 septembre dernier.



Toutefois, Sané conteste avoir usurpé la fonction de douanier, affirmant qu’il s’était présenté comme un déclarant en douane. Malgré cette nuance, il s’est dit disposé à rembourser la somme perçue, déclarant disposer de fonds sur son compte bancaire.



Déferrement au parquet



Malgré ses promesses de remboursement, P.N. Sané sera présenté devant le parquet pour répondre des accusations portées contre lui. Cette affaire met en lumière les risques auxquels s’exposent les victimes de pratiques frauduleuses liées à l’acquisition de biens par des intermédiaires non fiables.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook