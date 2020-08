Usurpation de fonction : un vrai policier fait tomber un faux policier très zélé aux Parcelles Assainies La Police des Parcelles assainies a déféré au parquet Pape I.D. pour usurpation de fonction. Très actif, le quidam qui a été interpellé à la gare taxis clandos de l’Unité 17 se faisait passer pour un policier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

« L’As », nous souffle que cet homme en question, habite en réalité à l’Unité 07 et se faisant passer pour un policier, il narguait les gens. D’après leurs sources, le sieur Pape opérait au niveau de la gare de taxis clandos de l’Unité 17, sans se soucier qu’il y avait des limiers qui passaient souvent sur cet axe routier.



Et le quidam, en fin larron, ayant même des menottes, avait le toupet de réglementer la circulation et ne cessait d’harceler les passants non porteurs de masques, et les obligeait à s’en procurer auprès des vendeurs établis à côté de l’arrêt.

Mais mal lui a été pris, il a été alpagué par les limiers du Commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies qui, par la suite, l’ont déféré au parquet pour usurpation de fonction.



Il a eu la malchance de voir un vrai policier débarquer près de lui. Et là, Pape, qui, habillé d’un tee-shirt noir avec effigie «Police 43ème promotion », détenait également une paire de menottes, interpellé sur son business, a peiné à fournir des explications claires.



Conduit par la suite au Commissariat pour s’expliquer sur son acte, Pape dit avoir agi ainsi pour aider la Police dans son travail et jouer sa partition dans la sensibilisation contre la Covid-19. Quant au tee-shirt avec effigie Police, il soutient que c’est un bienfaiteur qui le lui a offert.



Pour ce qui est de la paire de menottes, le faux policier déclare l’avoir acheté à Colobane auprès d’un inconnu, avant de solliciter la clémence de la police.

Placé en garde à vue, Pape I.D. a été par la suite déféré au parquet pour usurpation de fonction.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos