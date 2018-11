Utilisation de sa photo en couverture dans le livre de Marcel Mendy: Habré réclame 50 millions pour chaque exemplaire diffusé

Du fond de sa cellule, l’ancien président tchadien, Hissein Habré a assigné l’éditeur (éditions mamelles d’Afrique) de l’ouvrage de marcel Mendy ‘’ Hissein Habré : entre ombres, silences et non-dits’’ devant le juge des référés, pour violation de son droit à l’image.



Selon son avocat, Me Ibrahima Diawara, la photo de Hissein est utilisée sans son consentement. Raison pour laquelle, il réclame 50 millions pour chaque exemplaire diffusé, distribué ou vendu.



Mais selon le conseil des éditions ‘’Mamelles d’Afrique’’, Me Amadou Aly Kane, « lorsqu’il s’agit de personnalité publique et que l’image est utilisée à un dessein informatif, il n’est pas besoin de demander une autorisation. Et, tel est le cas concernant ce livre ».



Le délibéré de cette affaire est attendu aujourd’hui.













L’As