Utilisation de son acronyme : Le MEDS se démarque

Depuis quelques jours, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a constaté qu’une association politique dénommée le Mouvement des engagés du Sénégal (MEDS) utilise son acronyme dans ses communiqués à travers les réseaux et autres supports de communication. A ce propos, le MEDS apporte des précisions et souligne qu’il n’a rien à voir avec cette association dénommée Mouvement des engagés du Sénégal. Ci-dessous le communiqué du MEDS.



"A ce propos, le MEDS tient à informer l’opinion nationale et internationale qu’il n’a rien à voir avec cette association politique dénommée Mouvement des engagés du Sénégal.



Le MEDS dit condamner fermement cette confusion qui consiste à utiliser l’acronyme d’une institution de dimension internationale pour s’octroyer une crédibilité et une réputation à peu de frais.



Ainsi, le Mouvement des Entreprises du Sénégal, le MEDS invite les acteurs de ses agissements à mettre fin à cette confusion.



Le MEDS se réserve le droit de donner à cette affaire une suite judiciaire".

