VAR: "La vente de visa a amené pour la 1ère fois le groupe Keur Gui en France, Thiaat a volé..." Mollah Morgun, un ex-membre de Y En A Marre, avait déjà tout dit sur l'affaire de trafic de visa a peint le groupe d'une couleur très sombre, les décrivant nommément de "Nouveaux Types de Salopards". il a expliqué comment ce groupe fonctionne, et a révélé aussi comment Thiaat a volé ses trois (3) millions de francs CFA à l'issue d'un trafic de visa, "légué" par le rappeur Fafady. "On a amené quatre gosses dont un cousin de Thiaat et jusqu'à présent, l'argent n'a pas été vu".

