VAR: Quand Ousmane Sonko estimait que Karim Wade n'avait aucune légitimité pour appeler et diriger l'opposition Des tirs groupés autour du trio Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko font légion depuis quelques jours, sur un éventuel deal qui les concerne. Cependant, cette vidéo montre comment Ousmane Sonko snobait Karim Meïssa Wade, estimant qu'il n'avait aucune légitimité de les appeler, encore moins de prétendre diriger l'opposition, alors qu'il est exilé.

