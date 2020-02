VFS Global : Quand le traitement des demandes de visas rime avec diligence…

VFS Global est depuis 2014 la société qui s’occupe du traitement des demandes de visa pour de nombreux pays de l’espace Schengen au Sénégal. Elle avait ses quartiers au centre-ville de Dakar avant de déménager avant de déménager dans un immeuble situé sur la route de Ouakam.



Dirigée par Walid Chamakhi, VFS Global emploie des centaines de personnes, particulièrement des Sénégalais, dont la moyenne d’âge est comprise entre 25 et 45 ans. Et, la jeunesse de son personnel, découvre-t-on, fait la qualité du travail accompli.



Ainsi, certains ayant bénéficié de ses services loue son dynamisme dans le traitement des dossiers. Puisque VFS Global, constate-t-on, allie indubitablement, efficacité et rapidité. L’attention du visiteur est attirée dès l'entrée du bâtiment par la parfaite sécurité qui s’impose à sa personne. Il n’y a rien à dire… Partant de la compilation des dossiers, en passant du service d’accueil entre autres, tout est réglé comme du papier à musique.



Les demandeurs ne perdent plus d’une minute de leur temps. Contrairement, à certaines structures publiques où l’on peut passer une journée entière sans aucune satisfaction. Ailleurs, regrette-t-on, la qualité du service est souvent des plus piètres. Et, ce n’est pas tout, VFS Global a aussi, mis en place un services haut de gamme ou VIP.





