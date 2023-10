VFS Global étend son réseau de services de visa français en Afrique sub-saharienne Accra, Ghana, 25 octobre 2023 - La société VFS Global, leader mondial dans la prestation de services d'externalisation pour les gouvernements et les missions diplomatiques, continue de renforcer son réseau de centres de demande de visa français en Afrique subsaharienne. Cela fait suite à l'ouverture de nouveaux centres de demande de visa dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, en vertu de contrats attribués par les Ambassades de France respectives. De plus, des contrats de services de visa français ont été prolongés dans deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.



Les demandeurs de visa bénéficieront de services à valeur ajoutée dans ces nouveaux centres, notamment l'accès à un salon premium, la possibilité de déposer leur demande en dehors des heures de bureau, ainsi qu'un service d'aide au remplissage des formulaires.



VFS Global, en tant que prestataire exclusif pour le gouvernement français dans divers pays d'Afrique subsaharienne, a ouvert ses centres de demande de visa français en septembre dans les pays suivants : le Cap-Vert, le Ghana, le Libéria et le Rwanda. Les centres de Monrovia (Libéria) et Praia (Cap-Vert) sont opérationnels depuis le 1er septembre 2023, tandis que les centres récemment ouverts à Accra (Ghana) et Kigali (Rwanda), acceptent les demandes de visa depuis le 18 septembre 2023.



Les demandeurs résidant dans ces régions, qui souhaitent obtenir un visa pour la France, ont désormais la possibilité de se rendre dans l'un des centres de demande de visa VFS Global suivants :



Accra : Ground Floor, One Airport Square, Airport City, Accra, Ghana

Abidjan : Centre Commercial HLM 23 rue des Carrossiers, Zone 3, Abidjan, Côte d'Ivoire

Dakar : Avenue Cheikh Anta Diop, Km 8 route de Ouakam, immeuble Atryum, Centre Dakar, Sénégal

Kigali : 5th Floor, KN 4 Avenue, 63 Street, Cogebanque Building, Kigali, Rwanda

Monrovia : Royal Grand Hotel, 15th Street Tubman Boulevard, Sinkor Monrovia, Libéria

Praia : 1st floor, Praia Shopping, Av. Jorge Barbosa, Praia, Cap-Vert



M. Hariprasad Viswanathan, responsable de la région Afrique subsaharienne chez VFS Global, s'est exprimé sur ces nouvelles ouvertures en déclarant : " C’est pour nous, un honneur d’entretenir une relation pérenne avec le gouvernement français et l’attribution de ce contrat témoigne de toute la confiance que les Ambassades de France accordent à VFS Global. Nous sommes ravis d’apporter des solutions innovantes aux demandeurs qui veulent se rendre en France en leur offrant une expérience de demande de visa sans tracas ".



VFS Global est un partenaire de confiance des Ambassades de France depuis 2004, dans le domaine des services de traitement des visas. La société répond aux exigences de traitement pour le compte des gouvernements dans 25 pays à travers un réseau de 77 centres de demande de visa.



Avis important relatif à la prise de rendez-vous



Les demandeurs doivent d'abord remplir leur demande en ligne sur https://apo-opa.info/3M5cF2n. Une fois le formulaire est rempli, ils peuvent prendre rendez-vous avec un centre de demande de visa en visitant notre site.



Fonctionnalités clés (facultatives pour une plus grande commodité) proposées dans les centres VFS Global comprennent :



Accès au Lounge Premium pour un service personnalisé dans le centre.

La possibilité de faire une demande de visa depuis le confort et la sécurité de votre domicile ou de votre bureau, grâce au service "Visa At Your Doorstep."



La possibilité de déposer des demandes en dehors des heures de bureau avec le service "Prime Time".



L'aide de nos experts pour remplir le formulaire de demande de visa.



Un service de courrier en option pour la livraison de vos documents à votre porte.



Un service SMS pour suivre l'évolution de votre demande.



Un large choix de services à valeur ajoutée en option (photocopie, photographie, etc.), pour optimiser l'expérience globale.



Un centre de contact dédié et une assistance par e-mail pour répondre à vos questions et suivre l'état de la demande.

