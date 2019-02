VIDEO - A Dissong Passy, Idrissa Seck déplore le mauvais déroulement de la campagne arachidière Dans le cadre de sa campagne électorale pour la Présidentielle du 24 février prochain, le leader de la coalition "Idy 2019" a fait cap hier mercredi, à Dissong Passy, une localité située dans le département de Foundiougne, région de Fatick, où il a été accueilli chaleureusement par le maire et ses administrés. S'adressant à ces derniers, Idrissa Seck a promis de mettre fin à leur calvaire, plus particulièrement aux problèmes des bons impayés qui ressurgissent à chaque campagne arachidière.

