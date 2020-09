VIDEO - Abdoulaye Diop, ministre de la Culture: « La lecture du livre de Mourchid Iyane Thiam « nous aidera à mieux penser et à mieux agir» Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 16:35 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Culture et de la Communication pense que le livre de Mourchid Ahmad Iyane Thiam : « « Islam : Justice et humanisme », prend aujourd’hui le chemin de son itinérance dans les esprits et les cœurs de ceux qui ont la soif du savoir, de ceux que la lumière a choisi pour être des multiplicateurs de vérité.



Abdoulaye Diop qui s’exprimait lors la présentation dudit ouvrage promet qu’il serait particulièrement attentif au destin de ce livre, à son extension sur d’autres champs linguistiques comme l’anglais et à sa promotion notamment à l’occasion des grands salons du livre. « Nous ne doutons pas que la lecture de ce livre nous aidera à mieux penser et à mieux agir », dira M.Diop.







