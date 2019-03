VIDEO - Adja Moussoukoro : « le 8 mars n’est pas une journée de folklore » La présidente du Réseau des femmes leaders entrepreneurs sénégambiennes a lancé un appel au retour des valeurs de la femme en ce 8 mars. « Le 8 mars n’est une journée de folklore, c’est un jour qui appelle une introspection de la femme, sur les valeurs qu’elle doit véhiculer dans la société », affirme Adja Moussokoro. Qui déplore la dépravation des mœurs chez la femme sénégalaise. « La femme est la première école de la société, car c’est elle qui éduque depuis la maison. Sa responsabilité est très grande ». Toutefois, dit-elle, « les femmes ne sont pas des jouets qu’on utilise et qu’on jette après. La femme est sacrée. C’est dommage qu’elle est aujourd’hui dévalorisée à cause du comportement de certaines ».

