VIDEO - Affaire Petro-Tim: Karim Xrum Xax encore arrêté à la Place de l’Indépendance Karim Xrum Xak a été arrêté, ce lundi, à la Place de l’Indépendance. L’activiste manifestait contre la gestion du pétrole et du gaz, qui fait l’objet d’un scandale, selon la BBC.

D’autres personnes comme Leuz, Alioune, Gaïdo Chérif et Alpha, ont également été arrêtés par la police, selon senego.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|



