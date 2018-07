VIDEO - Affaire des 29 milliards du PRODAC : Omar Faye persiste et enfonce Mame Mbaye Niang "Prodac" Le tonitruant leader de Leeral Askanwi ne veut rien lâcher et établit un parallèle entre le miliard et quelque mis en cause dans l'affaire du mair'e de Dakar Khalifa Sall et les 29 milliards du projet Prodac aujourd'hui au coeur d'une nébuleuse dont il réclame hic et nunc, que lumière soit faite et les responsabilités situées dont celles de Mame Mbaye Niang.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Juillet 2018 à 08:29 | | 0 commentaire(s)|

Lomedia Communication digitale

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook