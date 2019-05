VIDEO - Ahmed Khalifa Niasse: "L'égalité entre homme et femme dans l'héritage, est permise dans l'Islam..." "L'Islam n'a pas défini de règles strictes concernant l'héritage. La religion n'intervient qu'en cas de litige entre héritiers. Dans une telle situation, elle prévoit une part pour la femme et deux pour l'homme", déclare le guide religieux Ahmed Khalifa Niasse au micro de Leral.net. Des affirmations qui laissent supposer que l'Islam n'interdisait guère le testament et que l'égalité entre homme et femme dans l'héritage est bien possible.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 20:59 | | 4 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos