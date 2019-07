VIDEO - Algérie vs Sénégal CAN 1990 / Abdoulaye Diaw: " C'est la pire des défaites" Les poulains d'Aliou Cissé ont perdu face aux Fennecs d'Algérie pour la seconde fois durant la Can 2019. Mais pour le doyen Abdoulaye Diaw, cette finale perdue a fait moins de mal que celle de 1990. " L'Algérie a battu le Sénégal 2-1 en demi-finales. Cette défaite a fait plus de mal aux Sénégalais", a dit l'ancien journaliste sportif au micro de leral.net.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 03:18 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos