VIDEO - Aliou Cissé à ses "Lions": «Imposez votre rythme et gagnez» Du rythme et de l’intensité, c’est ce que demande Aliou Cissé à ses joueurs. Face à la presse hier à Thiès, le technicien sénégalais a confié qu’ils ont à cœur de bien rentrer dans cette compétition, gagner et améliorer leurs stats.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

« On ne connait jamais assez une équipe, mais nous avons essayé de l’étudier. Ce qui est le plus important au delà de l’équipe congolaise, c’est surtout nous, ce que nous sommes capables de faire, quel est notre fil conducteur, est-ce que aujourd’hui, nous serons capables de jouer avec l’intensité que j’attends de mes joueurs de la 1ere à la 95e mn, faire focus sur nous, plutôt que sur l’adversaire », a laissé entendre coach Cissé.



«Ce qui est important», ajoute-t-il devant les journalistes, « c’est que les 11 qui seront choisis demain (Ndlr: aujourd’hui), jouent avec une grande intensité, qu’on puisse rentrer dans ce match avec beaucoup de motivations, de la 1ere à la 95e mn, imposer notre rythme et gagner le match».



