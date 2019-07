VIDEO - Aliou Cissé sur l’absence de Koulibaly: « je suis triste qu’il ne soit pas avec nous » Aliou Cissé , le sélectionneur du Sénégal, s’est exprimé, ce jeudi matin, en Egypte, sur l’absence de Kalidou Koulibaly lors de la finale de la CAN 2019, qui doit opposer son équipe à l’Algérie, demain vendredi 19 juillet 2019 à 19h GMT.

«C’est un grand garçon, un des meilleurs défenseurs de ce monde. Je lui avais dit de venir porter le maillot du Sénégal et on ira jouer une Coupe du monde et une finale de Can. Je suis triste qu’il ne soit pas avec nous. C’est un grand patriote bien qu’il ne soit pas né au Sénégal. Il met d’abord le Sénégal avant tout. Mais, là, son absence perturbe notre système défensif. Nous jouerons pour lui, même si on a des garçons qui pourront le remplacer », a-t-il soutenu, en conférence de presse.



Les tirs au but



Invité à évoquer les tirs au but qui pourront intervenir durant la finale, Cissé a dit : « je n’en fais pas une fixation, car même les grands joueurs ratent des penaltys. Mais on y travaille à l’entraînement. Si le match doit se gagner aux tirs au but, on est prêt pour ça. »



Pas une grosse différence entre les deux équipes



L’ancien capitaine des Lions lors de la finale de la CAN 2002 au Mali, a aussi évoqué l’invincibilité de l’Algérie face au Sénégal en phase finale. « C’est une finale, un match spécial et il ne s’agit pas de tenir de grands discours. Nous sommes dans le foot et les joueurs sont des professionnels et assez matures. Ils sont aussi concentrés. Donc, il n’y a pas eu une grosse différence entre les deux pays, même si l’Algérie a souvent battu le Sénégal », a-t-il expliqué, indiquant que son équipe est motivée à remporter cette CAN pour son peuple.













Igfm

