VIDEO - Amadou Bâ: "Le succès de la DER permet de porter le budget à près de 100 milliards FCFA" Le ministre de l'Economie et des Finances, Amadou Bâ s'est réjoui du lancement ce matin du programme "Choose Africa" par son homologue français Bruno Le Maire. D'après l'argentier de l'Etat du Sénégal, la France a toujours soutenu la vision du Président Macky Sall. Raison pour laquelle lors du GC de Paris en décembre 2018, elle s'était engagée à financer la phase 2 du PSE à hauteur 1000 milliards de nos francs. Par ailleurs, M. Bâ a annoncé que le budget de la Délégation à l'entrepreneuriat Rapide (DER) qui a déjà financé plus de 183 mille Sénégalais, sera porté à plus de 100 milliards FCFA. Ce, dans le but d'accompagner davantage et mieux les petites et moyennes entreprises (Pme), à l'image de "Choose Africa".

