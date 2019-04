VIDEO - Amadou Mberry Sylla : "En tant que députés, on doit faire tout ce que Macky nous demande" Le président du Conseil départemental de Louga a vivement salué la nomination des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Samba Niobène Kâ, Moustapha Diop et Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouveau gouvernement. Interpellé sur le projet de suppression du poste de Premier ministre, Amadou Mbery Sylla a déversé sa bile sur son collègue député Cheikh Mbacké Bara Dolly du groupe parlementaire "Liberté et démocratie", lequel avait déclaré que des députés de la majorité comptent s'opposer au vote de la loi. "C'est faux", a t-il asséné. "Cette déclaration nous a fait très mal en tant que députés de Bby. On l'attend de pied ferme à l'Assemblée nationale. Il voulait juste faire le buzz", a-t-il craché. D'après l'honorable député, cette suppression du poste de Premier ministre rime parfaitement avec la vison "Fast-Track" du Chef de l'Etat, Macky Sall. Ainsi, il a demandé à tous les responsables de soutenir son mentor pour une réussite totale de son quinquennat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 12:00



