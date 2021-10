VIDEO/ Après les nombreuses accusations: Fatoumata Ndiaye, « Fouta Tampi » réaffirme sa fidélité à son combat de principe Fatoumata Ndiaye, « Fouta Tampi », après une petite bouderie, suite à une accrochage verbal avec l’animatrice de l’émission Pottital de Leral TV a vite retrouvé ses esprits. Ainsi, elle a accepté un entretien avec un autre journaliste de Leral TV. C’est ainsi qu’elle est revenue sur plusieurs épisodes et séquences de son combat.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Octobre 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Fatoumata Ndiaye, Fouta Tampi, très écoeurée a regretté certains faits et actes, menant à l’emprisonnement d’un parent du Fouta. Elle se dit déterminée à poursuivre son combat, engagé depuis belle lurette.



Aujourd’hui, elle reste d’avis qu’elle a beaucoup plus de notoriété et d’aura. Etant militante d’Apr, elle dit que rien ne l’empêche de résister, malgré les obstacles et autres ambûches, dressés sur son chemin.



Fatoumata Ndiaye, Fouta Tampi réaffirme son ancrage à l’Apr. Mais, seul le combat pour le redressement économique du Fouta l’intéresse. Estimant avoir des parents et proches dans ce parti, elle précise que rien ne l’empêche de dire la vérité quand il faut la dire.



La belle dame a agi avec grandeur. Surtout, pour le cas Thierno Bocoum. Réitérant ses propos, elle a reconnu ses erreurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos