VIDEO - Arrestation de Adama Gaye: Me Assane Dioma Ndiaye rectifie le ministre de la Justice Le président de la Ligue sénégalaise de défense des droits de l’homme, Me Assane Dioma Ndiaye a peu goûté à la déclaration du ministre de la Justice, Me Malick Sall, affirmant avoir pris ses responsabilités pour déclencher, lui-même, des poursuites contre le journaliste Adama Gaye, empiétant ainsi sur les prérogatives du procureur de la République.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 15:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos