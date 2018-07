VIDEO - COUPE DU MONDE 2018 : Le Brésil bat le Mexique et se hisse en quarts

Le Brésil s’est imposé, ce lundi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Mexique (2-0). Neymar a débloqué la situation pour la Seleçao, en reprenant un centre tir de Willian (51e). Et en fin de match, Firminio, après une accélération décisive de Neymar, a scellé la victoire des Auriverde (88e). C’est la 7e fois de suite que les Mexicains sortent à ce stade de la compétition. En quarts de finale, les Brésiliens seront opposés aux vainqueurs du huitième de finale entre la Belgique et le Japon, qui a lieu ce soir (20 h).

Résultats des 8es de finale :

Samedi

France-Argentine 4-3

Uruguay-Portugal 2-1

Dimanche

Espagne-Russie 1-1 a.p., 3 tab à 4

Croatie-Danemark 1-1 a.p., 3 tab à 2

Lundi

Brésil-Mexique 2-0

Belgique-Japon (20h)

Mardi

Suède-Suisse (16h)

Colombie-Angleterre (20h)











