VIDEO - Capitanat des "Lions": les explications d’Aliou Cissé Le sélectionneur des "Lions", Aliou Cissé, est revenu hier sur le brassard de capitaine confié à Kalidou Koulibaly, à la place de Cheikhou Kouyaté. Il s’est également prononcé sur les titularisations de Sidy Sarr et de Habib Diallo, hier, après la victoire des "Lions" sur le Congo (2-0), lors de la première journée des éliminatoires de la Can 2021, au stade Lat-Dior de Thiès.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 11:30



