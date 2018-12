VIDEO - Cheikh Amar : "Je suis venu défendre l'agriculture et l'agro-business sénégalais au Groupe Consultatif de Paris 2018" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 10:34 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Amar a déclaré au micro de Leral.net qu'il a été invité au Groupe Consultatif de Paris 2018 pour défendre l'agriculture et l'agro-business sénégalais, en montrant l'exemple réussi de la France et de l'Inde.



