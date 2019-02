VIDEO - Cheikh Mbacké Ndaw, maire de Mbacké: « Wade manque de respect aux populations » Le maire de la comme de Mbacké, Cheikh Abdou Mbacké Ndaw fustige les déclarations de Me Abdoulaye Wade, qui a annoncé que les résultats de la prochaine élection présidentielle sont préfabriqués pour donner une victoire de près de 55% au président sortant. « Abdoulaye Wade manque de respect aux populations sénégalaises, aux institutions, aux magistrats et aux observateurs », a-t-il en effet, soutenu dans l’émission "Tribune" de la campagne de Leral.net. Selon l’édile de Mbacké, il est établi depuis longtemps qu’il n’est plus possible de truquer des élections au Sénégal. Cheikh Abdou Mbacké est convaincu d’une chose, « Macky Sall est le meilleur candidat. Aujourd’hui, tous les Sénégalais se retrouvent dans le PSE ».

