VIDEO - Cheikh Mouhidine Samba Diallo sur l'affaire du pétrole: " Nanu and ak sunu khel ak sunu sago" Le Khalife de Sagne Mbambara se mêle du débat sur le pétrole. A Sagne Mbambara, devant des centaines de fidèles, il a invité les Sénégalais à la réflexion sur l'affaire du pétrole. Cheikh Mouhidine Samba Diallo rappelle que la future génération et toute l'Afrique, pourront bénéficier de nos ressources en pétrole et appelle à une bonne gestion de l'or noir.

