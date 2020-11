VIDEO/ Cheikh Seck: "Je me réjouis de voir, nos productions concurrencer celles de Novelas"... Les séries télévisées occupent aujourd'hui dans le paysage médiatique sénégalais une place très importante. En effet, la floraison de la production de ces séries participe d'une manière très remarquable dans le développement économique, touristique et culturel du Sénégal. Les producteurs, les acteurs, les télévisions, les partenaires etc, ne manquent d'y investir pour l'épanouissement des téléspectateurs... Cependant même si certains sénégalais aiment ces séries, d'autres ne manquent pas de déplorer parfois les contenus.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Seck, artiste comédien, membre du troupe Diankhén de Thiés nous y confie:" Je trouve que le Sénégal a beaucoup évolué à ce niveau. Il faut féliciter toutes les parties prenantes de ces productions. Elles sont en train d'effectuer un travail très remarquable dans le monde de l'audiovisuel. Cependant tout n'est pas rose. Il faut que ces différents acteurs prennent en compte nos réalités sociales et religieuses pour éviter certains dérapages"...



Du théâtre aux séries télévisées, le célèbre comédien qui a enflammé dans beaucoup de pièces de théâtre dont "Firangué" et dans des séries comme "Mbettél" n'a manqué de nous montrer sa satisfaction sur les séries de manière générale et sur la prestation des comédiens Thiéssois à l'échelle nationale et internationale: "Je suis content parce qu'il y a une jeunesse qui assure la relève.



Thiès comme toujours donne du goût aux pièces de théâtre et aux séries sénégalais (rires). C'est juste un héritage. Nous avons beaucoup influencé ces jeunes comédiens thiéssois à l'instar de Combé, Manioukh... Je me réjouis également de voir aujourd'hui nos productions (séries sénégalaises) concurrencer celles de Novelas. Il n y a que les performances qui comptent" dit il...



Toujours dans l'incarnation de son personnage, Cheikh Seck n'a manqué avec beaucoup de modestie de faire rire à toute l'équipe de Léral Tv...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos