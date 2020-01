(VIDEO) Coalition Macky 2012 : Adji Mergane Kanouté et M. Moustapha Diagne exclus

La Conférence souveraine des leaders de la coalition Macky 2012 s'est réunie le mardi 28 janvier 2020 à son siège, situé au croisement 22 des Parcelles assainies sur un ordre du jour, entre autres points, portant sur la situation de la coalition.



À ce titre, étaient présents ou représentés 20 structures politiques dont celle de l'UDSA, qui a délégué son plénipotentiaire Mamadou Guèye.



Après avoir rappelé les stipulations de la charte de la coalition, la conférence des leaders a vivement condamné les attitudes fractionnistes de Mme Adji Mergane Kanouté et de M. Moustapha Diagne relayées par la presse, pour avoir mis sur pieds une nouvelle plateforme et coalition dite de refondation dénommée IRM 2012.



Apres en avoir délibéré, la conférence souveraine des leaders a décidé à la majorité de ses membres présents, de prononcer l'exclusion de Mme Adji Mergane Kanouté et de M. Moustapha Diagne de la coalition Macky 2012, avec exécution par provisions.



Au titre des décisions prises, Mme Guèye née Fatoumata Diouf a été désignée comme vice-coordonnatrice en remplacement de Mme Kanouté.



La conférence des leaders de Macky 2012 réitère son soutien à Me Moussa Diop, coordonnateur de la coalition Macky 2012 ainsi que son compagnonnage sincère et loyal avec M. Macky Sall, président de ladite coalition pour la réalisation des nobles objectifs fixés dans la phase 2 du Pse.







Signé par la conférence des Leaders de la coalition Macky 2012.

Fait à Dakar, le 28 janvier 2020.

