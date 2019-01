VIDEO - Comité électoral de Kaolack : Modou Ndiaye Rahma dégaine 100 millions de FCFA Pour la première fois, les 14 maires du département de Kaolack se sont réunis et à l'issue de cette rencontre, ils ont choisi l'ambassadeur itinérant, Modou Ndiaye Rahma, comme président du Comité électoral du département de Kaolack et Mme Mariama Sarr, comme vice-présidente. A cet effet, Alexandre Ngom, le coordonnateur des maires de Kaolack, a annoncé que M. Ndiaye a mis sur la table 100 millions de francs Cfa pour appuyer l'ensemble des communes dans le cadre de la campagne électorale.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos