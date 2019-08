VIDEO - Coup de gueule de cet éleveur après le vol de son mouton dans un foirail à Louga: "L'Etat..." Installé au foirail de Thiokhna de Louga pour écouler ses bêtes, Mohamed Ly a été victime de vol de mouton, hier nuit. A l'en croire, le malfaiteur a mis le butin sur sa moto avant de fondre dans la nature. Très remonté, il s'est attaqué à l'Etat et aux droits-de-l'hommiste. "Ce sont ces derniers qui ont donné injustement un pouvoir aux criminels et voleurs. Parce qu'ils nous interdisent de les toucher après nous avoir fait du tort. C'est injuste", a-t-il dénoncé au micro de Leral Tv.

