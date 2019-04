VIDEO - David Attal : « je n’ai jamais été associé avec Idrissa Seck, cela fait 2 ans que je n’ai pas de contact avec lui » Le patron de la Société de transformation d’alcool pur (Stap), a tenu à affirmer qu’il n’a jamais été associé avec Idrissa Seck. « Avec Idrissa Seck, on s’est connus alors qu’on était des enfants. Mais je n’ai jamais été associé avec Idrissa Seck. Personne ne peut sortir un papier pour dire que je suis associé avec Idrissa Seck », a-t-il dit au cours d’un point de presse. D’ailleurs, a indiqué David Attal, « cela fait 2 ans que je n’ai pas de contact avec Idrissa Seck »

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 17:10

La presse a accusé la Stap d'être le fournisseur de la boisson alcoolisée "Jakarta". Toute chose que David Attal a formellement démenti. "Plusieurs articles sont sortis ces derniers jours dans la presse pour indexer injustement ma société. Je tenais à éclaircir tous les malentendus afin que ces attaques cessent", a-t-il dit, avant de poursuivre, "nous ne fabriquons pas de boisson alcoolisée en sachet. Depuis 2015, l'État a mis en place un format que nous respectons à la lettre. Nous ne comprenons pas pourquoi on indexe toujours la Stap".

