VIDEO-Débat sur limogeage de « Adidas » : Elhadj Sarr se fait humilier en direct sur la TFM

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

El Hadji Sarr, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de Basket Ball est revenu hier, sur le plateau de la Tfm lors de l’émission « Sports à la Une », sur le limogeage de Abdourahmane Ndiaye « Adidas », à la veille de la Coupe du monde en Chine. Dans ses propos, il soutient que la Fédération avait laissé une marge significative (des jours) au coach pour se décider pour la signature du contrat. Une affirmation que ses co-invités Pathé Keita et le journaliste Bamba Kassé ont démenti sur le plateau. Comme si cela ne suffisait pas, la TFM a joint le coach « Adidas » qui balayé d’un revers de mains les allégations de El Hadji Sarr. A signaler que « Adidas » avait dirigé l’équipe nationale masculine jusqu’aux qualifications. Il a été débarqué la surprise générale et remplacé par Moustapha Gaye. Ce dernier qui conduit l’équipe n’a gagné aucun match durant cette prestigieuse compétition, qui s’est tenue du 31 août au 15 septembre 2019.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos