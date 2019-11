VIDEO- Deux chats sèment la panique à l'Assemblée nationale L’Assemblée nationale a été le théâtre ce samedi d’un fait insolite. Au moment de l'examen du vote du ministère des Mines et de la Géologie, deux chats sortis de leur cachette, créant la panique au sein de l'hémicycle. C’était la frayeur. Selon seneweb, la séance plénière a été suspendue pendant une quinzaine de minutes avant que les plus courageux puissent maîtriser les visiteurs indésirables.

