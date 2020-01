VIDEO - « Dou ma wakh ak mbeur bou retraité », la réponse de Balla Gaye 2 à Eumeu Sène

Pour répondre à Tay Shinger, le Lion de Guédiawaye a préféré garder le silence car, dit-il au micro de nos confrères de Luttetv, Eumeu Sène va bientôt partir à la retraite et qu’il n’a rien à dire à ce sujet.



Par ailleurs, l’ancien Roi des arènes se considère comme Messi. « Ce sont les gens qui témoignent de mes qualités de lutteurs, pas moi. Si on faisait le sondage sur les 100 meilleurs lutteurs, je serai à la tête. Balla Gaye 2 c’est Messi », a-t-il laissé entendre dans l’entretien exploité par Senego.



Et parlant de son nouveau rôle de coach à l’école de lutte, il promet de bien mener cette tâche en regroupant les membres de cette entité comme un seul homme. Et comme d’habitude, il réitère ses propos et confirme encore qu’il est le meilleur lutteur du Sénégal.



senego

