VIDEO - Durcissement des conditions de visite à Khalifa Sall : Seydi Gassama dénonce "une mesure abusive et discriminatoire"

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2019

Le Directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amnesty international dénonce « une mesure injustifiée, abusive et discriminatoire », les nouvelles conditions de visite à l’ancien député-maire de Dakar.



Selon Seydi Gassama cette mesure « vise à restreindre les droits du détenu Khalifa Ababacar Sall de recevoir des visites », à la prison de Rebeuss. Pour rappel, à travers une note publiée ce 11 février, le Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines, informe que « certains changements ont été apportés dans la procédure de délivrance d’un permis de visite à Khalifa Sall. Dans le document, le juge indique: « tout demandeur faire une demande, préciser l’objet de la visite » et « se présenter physiquement.»



