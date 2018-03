VIDEO - El Hadj Ousseynou Diouf, du football...à la politique Le double ballon d'or africain et ancien international sénégalais ne cache pas ses ambitions politiques. Il assume son engagement et affirme qu'il lance un mouvement pour soutenir la candidature du président Macky Sall. Reportage Le360Afrique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|

Cela ne surprendra personne de voir l'ancien international sénégalais, Elhadj Diouf entrer en politique. Il n'a jamais eu sa langue dans sa poche et ne s'est jamais gêné de critiquer les dirigeants africains qui s'écartent des exigences du continent.



Certes, il a toujours eu une préférence pour le football, critiquant tantôt la Fédération sénégalaises, tantôt les instances de la CAF, surtout du temps d'Issa Hayatou. De passage au Maroc, il a accordé un entretien en deux temps à le360, dans la première partie duquel, il réaffirmait son soutien à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde. Ici, dans cette deuxième partie, il affirme clairement qu'il lance un mouvement de soutien à Macky Sall.







Le360Afrique

