VIDEO - Enfant tué à Malika : le témoignage émouvant de son frère. Le petit Ahmadou Seydi tué à Malika et retrouvé dans un sac de riz à Malika, avait trois ans et demi, selon le témoignage de ses frères Moussa et Oumar Seydi à travers une vidéo. L’enfant qui avait disparu jeudi dernier, vers 13 h, au retour de l’école, a été retrouvé le lendemain vers 19 h à Malika, mort, dans un sac de riz. Selon ses frères, « il n’a pas été égorgé, mais il a été tué dans des conditions atroces que nous ne pouvons décrire. Notre peine est immense ».

