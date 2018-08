VIDEO - Etats-Unis : Un homme vole un avion et s’écrase pour se suicider

Un mécanicien de 29 ans a volé un bimoteur vide à l'aéroport de Seattle et effectué quelques figures acrobatiques avant de s'écraser dans la baie. Le crash n’a pas fait d’autre victime.



« Décollage non autorisé » à l’aéroport de Seattle-Tacoma (état de Washington, Etats-Unis). Vendredi soir, un mécanicien « suicidaire » de 29 ans a dérobé un avion, sans personne à son bord, et l’a fait décoller. Il a effectué quelques figures acrobatiques avant de s'écraser 90 minutes plus tard dans la baie de Seattle, au nord-ouest des Etats-Unis.



Les circonstances dans lesquelles le jeune homme a réussi à faire décoller l'appareil, appartenant à la compagnie Horizon Air, filiale d'Alaska Airline, n'ont pas été détaillées par les autorités.



Malgré le caractère exceptionnel de la situation, il semblait serein aux commandes de l’avion, comme en témoigne un enregistrement de sa conversation avec la tour de contrôle, diffusé par CNN. « Bravo, vous avez réussi », lance la tour de contrôle au pilote, « maintenant demi-tour et on atterrit, en essayant de ne blesser personne ». Le pilote répond : « Je ne sais pas, mec. Je ne veux pas, j'espérais qu'on en finirait là. »



Avant de s’écraser, l’engin a été filmé, rasant les toits de Seattle.

Acte suicidaire

John Waldron, qui a tourné la vidéo, a expliqué à la chaîne CNN qu'il se promenait sur l'île de Ketron lorsqu'il a vu les deux jets militaires escorter le bimoteur : « J'ai commencé à filmer, parce que c'était assez bizarre ».



« C'est incroyable qu'il ait pu redresser l'appareil », s'est étonné John Waldron qui juge qu'au plus bas l'avion s'est retrouvé à « pas plus de 30 mètres de la surface de l'eau », avant de se redresser.



La police a rapidement écarté tout caractère terroriste. « Il s’agit du suicide d’un homme seul. Nous savons de qui il s’agit. Personne d’autre n’est impliqué », ont souligné sur Twitter les services de police du comté de Pierce. Et d’ajouter que l’homme était un mécanicien de la compagnie Alaska Airlines.



Depuis l’accident, l’activité a repris normalement à l’aéroport de Seattle-Tacoma.



Source: Le Parisien

