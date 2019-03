VIDEO - FESPACO 2019 : "The Mercy of the Jungle" remporte l'Étalon d'or de Yennenga

Le film "The Mercy of the Jungle" du réalisateur Rwandais Joel Karekezi a remporté samedi, l’Etalon d’Or de Yennenga, le titre le plus convoité du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.



Le réalisateur a reçu son prix des mains du Président Paul Kagamé, présent au Palais des sports de Ouagadougou aux côtés de ses homologues Burkinabè Jean Marc Kaboré et Malien IBK.



« The Mercy of the jungle » qui succède à « Félicité » du Sénégalais d’Alain Gomis, évoque la souffrance de la population et les répercussions du conflit qui embrase le Congo (Kivu) depuis plus de vingt ans (voir vidéo).



