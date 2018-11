VIDEO - Felwine Sarr : « La restitution des œuvres n’est pas un geste du prince »

La France a annoncé, vendredi 23 novembre, la restitution de 26 œuvres pillées au Bénin lors de la conquête coloniale. Une décision qui fait suite au rapport de l’économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr et de l’historienne de l’art française Bénédicte Savoy, chargés il y a neuf mois par le président Emmanuel Macron d’élaborer des pistes de réflexion sur la restitution des biens culturels africains.



Invités de l’émission « Internationales », dont Le Monde est partenaire, sur TV5 Monde, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy reviennent sur les enjeux du retour des œuvres sur le continent. Selon des experts, près de 80 % du patrimoine africain se trouve hors du continent. Quelque 90 000 œuvres sont aujourd’hui répertoriées dans les musées français.